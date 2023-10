Contrada: immigrato cade dalla bici, è gravissimo al Moscati Si tratta di un giovane straniero ospite del centro di accoglienza aperto nel paese

È ricoverato in gravi condizioni al Moscati di Avellino il cittadino straniero, che stamane è caduto dalla bici in località Serre. Il sindaco Pasquale De Santis segue attentamente il caso di uno degli stranieri ospitati nel centro accoglienza, aperto circa venti giorni fa in paese, in un'ex struttura ricettiva in alta quota. Il ragazzo, un giovane straniero, arrivato pochi giorni fa nella struttura, si trovava a bordo di una bici nella zona quando è rovinosamente caduto al suolo. Particolari tutti da accertare. Attualmente la comunità contradese vive momenti di grande apprensione per il giovane straniero, che viene monitorato attentamente al Moscati dai sanitari. La struttura, in cui vengono ospitati gli stranieri, si trova in una località isolata e Montana. Proprio l'amministrazione contradese ha fatto più volte presente alla prefettura, nelle scorse settimane, i disagi per gli ospiti costretti a percorrere strade buie e disagevoli.