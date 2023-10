Non risponde più ai vicini, la trovano morta in casa: la tragedia a Montoro L'anziana di 85 anni abitava al vicolo Cesine, sul posto i vigili del fuoco.

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore otto di oggi sette ottobre, sono intervenuti a Montoro al vicolo Cesine per un soccorso ad una anziana donna che non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. La squadra inviata sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, una volta entrata nell'abitazione ha rinvenuto la donna di 85 anni priva di vita. Sul posto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso e i Carabinieri di Montoro per gli adempimenti di rito.