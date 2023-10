Assurdo ad Ariano: ancora un furto in abitazione Nel mirino dei malviventi per l'ennesima volta contrada Santa Barbara

E' in via di quantificazione il bottino di un altro furto, l'ennesimo, messo a segno in contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino.

E' successo ancora una volta oltre la chiesa e non molto distanze da un'azienda agrituristica. Scattato l'allarme, prima dell'arrivo dei carabinieri, la gente si è riversata in strada. Sarebbe stata inseguita un'auto sospetta e c'è chi ha udito degli spari.

Una serata movimentata anche nelle contrade limitofe dove sarebbe stata notata la presenza dei malviventi. Non sappiamo al momento se vi siano stati ulteriori colpi tentati o consumati. Un quadro più preciso lo si potrà avere solo nelle prossime ore.

Una cosa è certa, la gente è davvero stanca di questa situazione snervante e assurda che non sembra avere fine.