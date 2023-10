Montoro. Auto investe nonna e nipotino di 11 mesi: caccia all'auto pirata In via Nocelleto l'investimento

Dramma sfiorato in via Nocelleto a Montoro, dove una vettura ha investito una donna di 74 anni e il suo nipotino di appena 11 mesi, senza poi fermarsi. Fortunatamente, la tragedia è stata evitata per un soffio. La anziana signora ha subito un trauma cranico, mentre il piccolo è stato sbalzato dal passeggino riportando diverse escoriazioni. Entrambi sono stati prontamente soccorsi e trasportati all'ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie. Entrambi sono in osservazione al Moscati, la signora nel pronto soccorso in codice rosso, il piccino in quello pediatrico.

Al momento, le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per identificare il conducente responsabile di questa tragica situazione.