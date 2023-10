Colonna di fumo nero e fiamme, brucia deposito a Torre Le Nocelle Sul posto due squadre di vigili del fuoco per sedare l'incendio

Una densa colonna di fumo nero si è innalzata in località Campoceraso a Torre le Nocelle, in provincia di Avellino. Un incendio è divampato in un'area adibita a deposito e sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco di Avellino, per fermare il rogo e mettere in sicurezza la zona. L'incendio è divampato in alcune strutture in una contrada rurale del piccolo comune, ai confini con il territorio di Venticano. Da accertare la causa dell'incendio. Intanto tutti i residenti del comprensorio stanno segnalando con decine di chiamate ai caschi rossi, la densa colonna di fumo nero che si è sprigionata nell'aria, causando allarme e preoccupazione.