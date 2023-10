Pauroso incidente allo svincolo di Castel del Lago, furgone si ribalta: 3 feriti A bordo del mezzo che trasportava tendaggi, tre giovani di Benevento

Per cause in corso di accertamento un furgone si è ribaltato fino a far temere il peggio, sulla corsia di decelerazione all'altezza del svincolo di Castel del Lago nel territorio di Venticano.

A bordo del mezzo che trasportava tendaggi, tre giovani di Benevento. Sul posto i sanitari del 118 giunto da Grottaminarda, insieme agli uomini della postrada diretti dal comandante Armando Mirra.

Tutti e tre i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del San Pio. Le condizioni non sarebbero gravi. Il traffico in prossimità dell'importante arteria di collegamento con l'A16 Napoli-Canosa e la supestrada di Benevento ha subito code e rallentamenti.