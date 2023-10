Droga e alcol alla guida, controlli speciali della polizia In occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada

In occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, che sarà celebrata il 19 novembre 2023, proseguono i controlli straordinari del territorio in ambito cittadino al dine di prevenire i fenomeni correlati alla guida in stato di ebbrezza o alterazione dopo aver assunto sostanze psicotrope. Nel corso delle ultime 48 ore, personale della Sezione di Polizia Stradale di Avellino avvalendosi dell’ausilio del laboratorio mobile con a bordo personale medico, ha effettuato un accurato monitoraggio delle principale arterie stradali cittadine, con posti di controllo dedicati alla verifica della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga, utilizzando le speciali apparecchiature in dotazione, quali l’etilometro, per la misurazione del tasso alcolemico e il “Wipe-Alyser” per il rilevamento di sostanze stupefacenti. L’adozione dei citati servizi, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, ha consentito di controllare 18 veicoli ed identificare 29 persone.