Blitz antidroga in una sala giochi di Montemiletto: arrestato 25enne Il cane Neo ha scovato la droga nascosta dietro al bancone

Continua l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che negli ultimi due giorni hanno presidiato i comuni di Sturno, Frigento, Gesualdo e Montemiletto.

I servizi - che hanno visto l’impiego complessivo di oltre 30 pattuglie in appena 48 ore - hanno riguardato il contrasto ai reati predatori ed alle violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Grazie alla penetrante opera di monitoraggio, tanto sulle strade quanto nei locali pubblici, nella tarda serata di ieri un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di circa 35 grammi di stupefacenti di vario genere, già suddivisa in dosi.

Si tratta di un 25enne, gestore di una sala giochi di Montemiletto, tradito dall’infallibile fiuto di “Neo”, il pastore tedesco del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, che ha rintracciato la droga nonostante fosse stata sapientemente occultata in un vano del bancone di mescita del locale.

Altre tre persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente, e dunque amministrativamente segnalate alla Prefettura di Avellino, mentre un 74enne pregiudicato originario della provincia di Foggia è stato proposto per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Montemiletto.

L’attività ispettiva ha riguardato anche il rispetto delle norme della circolazione stradale (con 8 contravvenzione elevate, 3 patenti ritirate e un veicolo sequestrato) e quelle in materia di pubblica sicurezza, con svariati controlli ai detentori di armi da sparo.

Nel complesso sono stati controllati circa 150 veicoli ed oltre 220 persone.