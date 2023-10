Incendio in via Due Principati, asciugatrice in fiamme: paura nel palazzo Intervento tempestivo dei vigili del fuoco ad Avellino

Asciugatrice in fiamme, fumo e paura in un palazzo in via Due Principati ad Avellino. È successo questo pomeriggio, in un appartamento ubicato al secondo piano di un popoloso condominio, nella periferia sud del capoluogo. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno prontamente sedato le fiamme e messo in sicurezza la casa, evitando che le fiamme si propagassero negli altri ambienti. Sono state numerose le richieste di soccorso dei condomini e vicini che, preoccupati per il senso fumo che si è sprigionato dall'appartamento, hanno allertato i caschi rossi. Fortunatamente non si sono registrati feriti e i danni sono stati limitati.