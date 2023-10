Giovane in bici investito e ucciso: si cerca il pirata della strada Sì indaga sull’incidente mortale. Il giovane stava andando al lavoro

E' accaduto intorno alle 5 di questa mattina in Valle Caudina. La vittima è un ragazzo del Burkina Faso che si trova, come altri migranti, presso il centro di accoglienza di Campizze di Rotondi. Il ragazzo stava andando a lavoro, in sella alla sua bicicletta, quando un’auto lo ha travolto.