Montemiletto, droga nel circolo: il 25enne ai domiciliari Montemiletto, droga nel circolo: il 25enne ha ammesso le sue responsabilità

di Paola Iandolo

Disposti gli arresti domiciliari per S.N. 25enne di Montemiletto accusato di detenzione ai fini dello spaccio della sostanza stupefacente. Il Gip del Tribunale di Avellino Paolo Cassano davanti al quale il 25enne – difeso dall’avvocato Francesco Maiello - è comparso per l’udienza di convalida della misura eseguita mercoledì sera dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano e dalle Unità Cinofile all’interno della struttura ricreativa del centro irpino ha concesso una misura meno afflittiva. Il venticinquenne ha risposto a tutte le domande del giudice e ha ammesso le sue reposabilità. Il gip, inoltre, non ha contestato l'aggravante della cessione ai minori. Il 25enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di circa 35 grammi di stupefacenti di vario genere, già suddiviso in dosi.