Ariano, grave emorragia cerebrale: donna trasferita in elicottero a Caserta Corsa contro il tempo da parte dei sanitari del pronto soccorso al Frangipane insieme al 118

Una donna di 73 anni è giunta in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino a causa di una grave emorragia cerebrale.

A soccorrerla nella sua abitazione situata nel centro del tricolle, sono stati i sanitari del 118 prontamente allertati dalla centrale operativa di Avellino. La donna è giunta in codice rosso, nella struttura di via Maddalena dove è scattato subito il piano di emergenza. Qui dopo essere stata stabilizzata e intubata l'equipe di turno del pronto soccorso ne ha disposto il trasferimento urgente in un centro di rianimazione e chirurgia di Caserta. Il trasferimento è avvenuto in eliambulanza dall'elisuperficie di via Maddalena.

Una corsa contro il tempo da parte del 118. Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero, i vigili del fuoco del distaccamento arianese. In ausilio ai caschi rossi polizia municipale e carabinieri.

Il marito, disperato ha assistito all'arrivo e alla partenza dell'eliambulanza su una scarpata ai bordi della pista con accanto un vigile del fuoco che ha mostrato tutta la solidarietà dei soccorritori in questo momento così delicato e difficile.