Avellino: incidente stradale in via Acciani, 2 auto coinvolte Il sinistro in periferia: la pioggia battente rende viscido l'asfalto

Pioggia battente e manto stradale viscido continuano a provocare incidenti in questa giornata di oggi. Un altro sinistro stradale, dopo quello di stamane in contrada Amoretta, è avvenuto lungo il cavalcavia nei pressi di via Acciani, ad Avellino. Sono due le vetture coinvolte che, per motivi ancora in corso di accertamento, sono finite in collisione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per presidiare la zona e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, accertando eventuali responsabilità. Al momento non si registrano feriti.