Avellino, dramma sfiorato al Corso: cadono calcinacci da un palazzo mai finito Per fortuna c'era poca gente a passeggio altrimenti il bilancio sarebbe stato davvero drammatico.

Il dramma stavolta è stato solo sfiorato. C'erano fortunatamente pochi passanti per il maltempo lungo il Corso Vittorio Emanuele quando da un palazzo mai completato dal dopoterremoto si sono staccati pezzi di intonaco di notevoli dimensioni.

E' successo a poca distanza dalla Chiesa del Rosario. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco, sul posto anche i tecnici degli uffici comunali che hanno provveduto a transennare la zona.

Il palazzo in questione è da tempo nel più completo abbandono. Eppure era stata avviata la ricostruzione del fabbricato che poi si è interrotta per liti e vicende giudiziarie che non sono state ancora irrisolte. Uno dei tanti “buchi neri” al Corso (questione mai risolta nonostante le promesse e gli annunci) che danno un'immagine negativa del centro della città. E che ora mettono anche a rischio la pubblica incolumità. Proprio di fronte c'è un altro palazzo storico completato in larga parte ma fermo anche qui per assurdi contenziosi tra i proprietari.