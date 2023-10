Avellino, stroncata da un malore muore a 40 anni: tragedia a Borgo Ferrovia La morte improvvisa di una giovane madre sconvolge il capoluogo irpino: dolore e sconcerto in città

Dramma improvviso questa mattina ad Avellino, dove una giovane madre è stata stroncata da un malore. Si è sentita improvvisamente male in casa sua la donna, che lascia due figli e suo marito. Un dramma senza fine, quanto accaduto poche ore fa nella periferia del capoluogo,. La donna, 40 anni, residente per molti anni a Rione Quattrograna Ovest viveva da qualche anno a Borgo Ferrovia, con la sua adorata famiglia. Sui social, in queste ore, stanno scorrendo numerosi post a ricordo della 40enne, M. C. le sue iniziali, che nonostante i soccorsi è morta stroncata da un infarto fulminante. La donna si era già sentita male in passato, e a nulla sono serviti i soccorsi tempestivi del 118 arrivati sul posto. Una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 40enne.