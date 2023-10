Incontro di calcio a 5: un altro giovane denunciato dalla Polizia Per gli incidenti che si sono verificati a Marzano di Nola

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 22enne di San Giuseppe Vesuviano, residente in Quindici, indagato per aver partecipato agli incidenti verificatisi durante un incontro di calcio a 5 presso l’impianto sportivo di Marzano di Nola il decorso 7 ottobre, tra due compagini sportive locali, valevole per il campionato dilettantistico serie “C2”. In tale circostanza il giovane, calciatore della società sportiva Always di Quindici, in qualità di componente della rosa di calciatori scesi in campo, si era reso responsabile di comportamenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Lo stesso, tra l’altro, nel 2022, quando militava tra le file di altra società sportiva, si era già reso protagonista di analoghe condotte pregiudizievoli, in occasione di altro incontro, a seguito delle quali veniva sottoposto al provvedimento D.A.S.P.O. con divieto di accedere a manifestazioni sportive per un periodo di anni due. Gli accertamenti effettuati dal personale del Commissariato hanno consentito di acclarare che il 22enne calciatore, incurante del D.A.S.P.O. a suo carico, aveva partecipato a detto incontro, così come confermato dalla distinta della società sportiva di appartenenza, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà. Allo stato sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a valutare l’adozione di un aggravamento della misura già in atto a suo carico.