Cade dall'e-bike e muore in Svizzera: Bisaccia in lutto per la morte di Donato Donato Tota, 29 anni si era sposato da poco. La caduta gli è stata fatale. Domani i funerali

La comunità di Bisaccia è sconvolta per la morte del 29enne Donato Tota, che ha perso la vita a Embrach, un comune del Canton Zurigo, in un tragico incidente stradale. Il giovane, originario dell’Irpinia, si era trasferito in Svizzera da alcuni anni. Da pochi mesi si era sposato. Lo scorso luglio Donato aveva promesso eterno amore alla sua adorata Federica in Italia. Poi i due novelli sposi erano tornati in Svizzera.

Sabato notte si è verificato il tragico incidente. Donato si spostava a bordo di una e-bike quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito contro un lampione, a bordo della sua bici. I soccorritori arrivati sul posto hanno subito capito che le sue condizioni erano molto critiche. Donato si è spento per le gravi ferite riportate alla testa.

I funerali sono in programma per domani 19 ottobre alle 14:30 nella Cattedrale di Bisaccia. Donato Tota lascia la moglie Federica Franza, i genitori, la sorella, i parenti e amici tutti. "La comunità di Bisaccia piange un ragazzo solare e sempre disponibile con tutti - racconta l'amico Michele Frascione -. Ci eravamo sentiti lo scorso luglio. Gli avevo fatto gli auguri per le sue nozze. La notizia della sua morte ci ha tanto addolorati. Porterò per sempre nel mio cuore il ricordo di un ragazzo solare e gioioso. Siamo cresciuti insieme. Per lavoro Donato qualche anno fa si era trasferito in Svizzera. Ci sentivamo ogni tanto ed era sempre un gran piacere".