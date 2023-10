Avellino, ai domiciliari studente universitario: in auto soldi e droga Domani è fissata l'udienza di convalida per il 30enne avellinese

di Paola Iandolo

R.L. 30enne avellinese è finito ai domiciliari dopo essere stato bloccato nei pressi del casello autostradale di Avellino Ovest con 168 grammi di marijuana, nascosti in due buste di plastica nel bagagliaio del suo veicolo. Gli agenti di polizia hanno rinvenuto anche oltre 7.000 euro in banconote all'interno di un borsone, e ulteriori 900 euro sono stati rinvenuti nel vano portaoggetti della portiera dell'auto.

Ulteriori indagini

In seguito all'arresto, le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione domiciliare, ubicata in una zona periferica della città. All'interno dell'abitazione, sono stati rinvenuti ben 111mila euro e altre banconote da 50 euro risultate false. Inoltre, sono state scoperte una quindicina di buste sottovuoto contenenti hashish con un peso totale di oltre 700 grammi, una busta di cellophane trasparente contenente 38 bustine di plastica nera, ognuna contenente un flaconcino con un liquido ambrato, presumibilmente contenente THC, insieme a una macchina per il sottovuoto. Rinvenuta anche una bilancia di precisione, la macchina per il confezionamento sottovuoto. Tutto il materiale è stato sequestrato.