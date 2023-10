Avellino, spaccio di droga in carcere a Bellizzi Irpino: 3 arresti Usavano cellulari per organizzare l'introduzione della droga in carcere

di Simonetta Ieppariello

Tre le persone coinvolte: una donna di 39 anni e il suo compagno di 42, entrambi residenti a Pomigliano d'Arco (Napoli) e un 38enne di nazionalità tunisina attualmente detenuto nella casa circondariale del capoluogo irpino