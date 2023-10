Concorso allievi finanzieri: Minale illustra il bando al provveditore agli studi L'incontro tra il comandante provinciale della Finanza e il provveditore agli studi di Avellino

Nella giornata di ieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Salvatore Minale, si è recato presso il locale Ufficio Scolastico Territoriale dove ha incontrato il provveditore agli studi della provincia irpina, Fiorella Pagliuca. L’occasione è stata propizia per illustrare al prefato Dirigente Scolastico il bando e le modalità di partecipazione al Concorso, per titoli ed esami, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per il reclutamento di 1.673 Allievi Finanzieri per l’anno 2023, di cui 33 posti riservati agli aspiranti che intendono conseguire la specializzazione di “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”, il cui termine di scadenza delle domande di partecipazione è fissato al prossimo 21 ottobre, entro le ore 12,00.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento: • del 26° anno di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate; • del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato. Per partecipare è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

Ai volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Referente: Comandante Provinciale Avellino - Col. Salvatore Minale; Contatti: 082532891 La dott.ssa PAGLIUCA, nel ringraziare la Guardia di Finanza irpina per il costante impegno profuso sul territorio e nei vari incontri tenuti presso diversi istituti scolastici della provincia aventi ad oggetto “L’Educazione alla Legalità Economica”, ha assicurato la massima divulgazione del citato bando di concorso agli studenti degli istituti di II grado dell’Irpinia.