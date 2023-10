Donna incinta colpita con l'acido: incidente choc ad Avellino L'incidente è avvenuto a via Piave questo pomeriggio.

Incidente choc questo pomeriggio ad Avellino, dove una ragazza di 22 anni incinta, di Atripalda, stava per entrare in un supermercato in via Piave, quando è stata colpita da un contenitore contenente acido.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza sarebbe stata investita da una sostanza acida, che le ha provocato significative ustioni alla testa, al volto e al torace. Dai primi riscontri il liquido proveniva dal terzo piano di una palazzina, dove erano in corso lavori. L’addetto dell’impresa era al lavoro al terzo piano quando, in maniera incolpevole, ha perso il contenitore. Sfortunatamente proprio in quel momento si trovava a transitare nei pressi dell’edificio la donna incinta.

La donna è stata soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino in codice rosso.

La ragazza, in dolce attesa, viene tenuta sotto stretta osservazione nel reparto di ostetricia e ginecologia.

Su quanto accaduto sono in corso indagini della Polizia.