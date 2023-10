Incendio alla Me.Res, concluse operazioni di spegnimento: fabbrica in sicurezza Non si esclude nessuna ipotesi sull'origine del rogo

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino presso la fabbrica di Pianodardine, iniziato dopo l'una della notte scorsa per un vasto incendio, si è concluso nel pomeriggio intorno alle ore 16:00, con l'ultimazione delle operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza della struttura.

Una volta completate le operazioni dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Digos si concentreranno sulle cause del rogo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sull'origine. Saranno valutate anche le immagini del circuito di videosorveglianza della fabbrica di Pianodardine.