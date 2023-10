Montoro, distribuiva gasolio non conforme: multa di 3mila euro Il controllo della Guardia di Finanza

La Guardia di finanza di Avellino ha concluso un’attività ispettiva in materia di accise nei confronti di un impianto di Montoro, selezionato dopo una mirata analisi volta a intercettare frodi in materia di carburanti. In particolare, i finanzieri di Solofra, al termine dell’ispezione e sulla base dei risultati pervenuti dal Laboratorio Chimico delle Dogane di Napoli, hanno accertato l’illecita commercializzazione di oltre 18.000 litri di gasolio contenente biodiesel, non conforme per uso autotrazione per il basso punto di infiammabilità, nonché di un prodotto petrolifero che, per le caratteristiche, non può essere classificato come ”gasolio per autotrazione”, contestando al titolare dell’impresa la sanzione amministrativa di 3.000