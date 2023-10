Aste Ok, il custode giudiziario in aula: "Aprile visionava solo le case abitate" Woodcock ha anticipato che si procederà per l’archiviazione nei confronti dei due custodi giudiziari

di Paola Iandolo

Aste Ok, un’udienza lampo quella svoltasi presso il tribunale di Avellino. Stamane doveva essere ascoltata la custode giudiziaria finita nell’inchiesta condotta dalla Dda di Napoli, L.Z. ma è emerso che risulta tutt’ora indagata in un procedimento connesso e dunque non è stata ascoltata. Sul punto il pm Henry Jhon Woodcock ha precisato che per L.Z. e A. C. si procederà con l’archiviazione.

Le testimonianze

In aula dal pubblico ministero della Dda ha messo in evidenza che l’imputato Armando Aprile andava a visionare solo case finite all’asta, abitate dagli stessi esecutati e che alla fine non partecipava all’asta giudiziaria. Domanede precise per emettere in evidenza ancora volta l'impianto accusatorio contro Aprile. Si torna in aula il prossimi 25 ottobre.