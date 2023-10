Ancora un incidente a Picarelli: donna ferita trasferita all'ospedale Moscati Avellino. Due le auto coinvolte nel sinistro

Ancora un incidente sulla Provinciale che collega il centro di Avellino con la frazione Picarelli. Due le auto che si sono scontrate, una Smart e una Citroen C3, intorno alle 14.30, all’altezza di Contrada Scrofeta. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che, insieme ai sanitari del 118 sono intervenuti per i primi soccorsi e la messa in sicurezza della zona. Nell'incidente è rimasta ferita una donna che è stata trasportata in ospedale. Su quel tratto di strada solo cinque giorni fa un altro incidente ha visto il ricovero in ospedale di un'altra donna, trasportata al pronto soccorso con un codice rosso.