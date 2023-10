Movida: multe e denunce. Si rifiuta di fornire generalità, 18enne nei guai Avellino, verifiche a tappeto in città

Movida sicura, Avellino blindata nel week end. I servizi hanno avuto luogo in città, nei luoghi in cui insistono la maggior parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che costituiscono punto di maggiore aggregazione di giovani. In campo equipaggi aggiuntivi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che hanno attuato anche presidi fissi in diverse zone del centro cittadino, quali via De Concilij, viale Italia, corso V. Emanuele, via Barone, piazza Libertà, via Scandone, via Tuoro

Cappuccini. Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio cd. “ad alto impatto”, sono stati, altresì, predisposti mirati servizi nelle zone della città dove, negli ultimi tempi, si è registrata una recrudescenza di reati predatori, a cui hanno concorso equipaggi del Reparto

Prevenzione Crimine “Campania”.

L’adozione dei citati servizi ha consentito di: identificare nr. 93 persone; controllare nr. 48 autovetture; contestare nr. 04 infrazioni al Codice della Strada; effettuare il sequestro amministrativo di 2 veicoli, uno per mancanza di copertura assicurativa l’altro perché sprovvisto sia di copertura assicurativa che di revisione, scaduta da alcuni mesi. Da ultimo, un diciottenne irpino è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino perché fermato per un controllo, rifiutava di fornire la proprie generalità agli Agenti di Polizia.