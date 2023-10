Avellino: autobus investe donna a corso Europa: è gravissima Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente

Una donna di 44 anni si trova ricoverata all'ospedale Moscati di Avellino: le sue condizioni sono gravissime. La donna è stata investita da un autobus di linea urbana Air. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, sul sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Avellino e la polizia di Stato. Sul luogo dell'incidente un'ambulanza della Misericordia di Avellino che ha trasportato la donna al pronto soccorso, dove è giunta già intubata e con un codice rosso. Ora per ricostruire l'esatta dinamica potranno essere utili anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sotto choc alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Residenti e commercianti lanciano l'allarme per la poca sicurezza stradale.