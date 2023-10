Avellino: investita da un bus a corso Europa: si prega per Sheila Gli agenti della polizia dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente

E' ricoverata in gravi condizioni la 44enne di Avellino, investita a corso Europa mentre si accingeva ad attraversare. Sheila, questo il suo nome, è proprietaria di un centro estetico nel quartiere di San Tommaso. Secondo una prima ricostruzione la donna aveva parcheggiato la sua auto ed era appena scesa con l'intento di raggiungere l'altra parte della strada. Proprio in quel momento, purtroppo, passava un autobus della linea urbana, il cui autista non è riuscito ad evitare il colpo.

La donna è stata presa in pieno dal bus ed è finita al suolo. Soccorsa dai medici della Misericordia di Avellino, è stata trasportata in ospedale, dove è giunta già intubata e con un codice rosso. I medici del Moscati hanno attivato immediatamente la macchina delle emergenze, la donna ha riportato diverse ferite soprattutto nella parte superiore del corpo. Ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni sono gravi. Ma l'intera comunità di San Tommaso e tutti coloro che la conoscono pregani per lei e per una pronta ripresa.

Ora per ricostruire l'esatta dinamica ci sono gli agenti della polizia: potranno essere utili anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sotto choc alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Residenti e commercianti lanciano l'allarme per la poca sicurezza stradale.