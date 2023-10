Montoro, resta ai domiciliari il 43enne accusato di detenzione di droga Le dosi di stupefacente nascoste all'interno di un ovetto di plastica

di Paola Iandolo

Convalidati gli arresti domiciliari per A.D.A. 43enne di Montoro. Il 43enne il 24 ottobre, con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, era stato tratto in arresto. Stamane affiancato dal suo avvocato Alberico Villani è comparso davanti al gup del tribunale di Avellino, Francesca Spella per l'udienza di convalida. Lo stesso è stato sorpreso, al termine dei controlli, in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo crack nascosta in un ovetto di plastica.

Dalle immediate indagini svolte dai carabinieri, è risultato che lo stupefacente sarebbe stato ceduto dal 43enne il quale, all’esito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso due bilancini di precisione, sottoposti a sequestro unitamente a tre coltelli (uno a serramanico, uno a scatto e un pugnale) e di circa mille euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.