Ariano: 41enne trovato cadavere nel letto della sua abitazione Salma trasferita in obitorio per gli accertamenti medico legali

Un uomo di 41 anni è stato rinvenuto privo di vita nel suo letto all'interno di un'abitazione in pieno centro storico ad Ariano Irpino. E' successo in un vicoletto di rione Santo Stefano.

La scoperta

La vittima viveva con i genitori e il fratello. Famiglia perbene, conosciuta e molto stimata. Sono stati loro a fare la triste scoperta e ad allertare i soccorsi, rivelatisi purtroppo inutili.

Le indagini

Sul posto i carabinieri della locale compagnia con il comandante di stazione Fabio Della Marra insieme agli uomini della scientifica. Dopo un primo esame esterno effettuato dal medico legale incaricato dalla procura di Benevento, sul luogo del decesso, la salma è stata trasferita su disposizione della magistratura, dall'impresa di onoranze funebri Lo Conte nell'obitorio dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

Saranno le indagini dei carabinieri e l'autopsia a stabilire le cause della morte del 41enne. Nessuna morte violenta ma per gli inquirenti un atto dovuto, al fine di accertare le cause del decesso improvviso del 41enne.