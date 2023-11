Calcio a 5, scontri tra tifosi nel derby Avellino-Napoli: "Sfregio allo sport" Le parole del presidente della Sandro Abate Melillo: tanto sgomento e tristezza

Si indaga per far luce su quanto accaduto martedì sera, 31 ottobre 2023, durante una partita di calcio a 5 di Serie A, ad Avellino, che vedeva in campo le squadre Sandro Abate e Napoli Futsal. Un gruppo di circa trenta tifosi napoletani ha improvvisamente fatto irruzione al Paladelmauro, armati di bastoni e oggetti contundenti, creando il caos e la paura tra gli spettatori.

La scena ha avuto inizio con l'aggressione alle auto parcheggiate nei pressi del palazzetto. Poi i tifosi si sarebbero diretti verso l'area antistante il palazzetto, dove si sono scontrati con alcuni supporter locali.

Il presidente della Sandro Abate, J. Melillo, ha espresso il suo sgomento e tristezza riguardo a quanto accaduto durante il match, lasciando le indagini alle autorità competenti: "Per quanto accaduto martedì sera, la cronaca la lasciamo alle testate preposte ( ... ) , le indagini ovviamente alle autorità, mentre a noi resta solo tanto sgomento e tristezza. In campo le squadre hanno pareggiato, lo sport, ancora una volta ha subito uno sfregio indelebile", conclude

La pronta risposta delle forze dell'ordine presenti sul posto ha fortunatamente messo in fuga gli aggressori, scongiurando conseguenze più gravi. Tuttavia, uno di loro - che presentava anche lievi ferite - è stato arrestato. Un altro è stato rintracciato più distante dal palazzetto, e, sebbene la sua posizione non sia chiara al momento, è stato denunciato.