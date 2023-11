Cercano il "tesoretto" nelle case: ladri ancora padroni del territorio a Sturno Malviventi mettono abitazione a soqquadro in via Rinascita

Cercano il "tesoretto" nelle case, i risparmi di una volta volumizzati e accumulati dopo una vita di sacrifici che oggi non ci sono più e in maniera spregiudicata spaccano e mettono tutto a soqquadro. E' accaduto ancora una volta a Sturno dove si continua a fare irruzione nelle case in barba ad ogni dispositivo di controllo da parte dei carabinieri e tavoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il sospetto è che ad agire sia una banda ormai radicatasi sul territorio con la complicità di un attento informatore locale. Non si spiega diversamente.

Malviventi che agirebbero a piedi, sbucando dai terreni e lasciando le auto ben distanti, esattamente come sta accadendo nella vicina città di Ariano Irpino, dove tra ieri sera e la scorsa notte è accaduto di tutto.

L'ultimo colpo a Sturno all'interno di un'abitazione in via Rinascita. Cercavano soldi e oro ma non hanno trovato nulla, scartando anche pezzi di argenteria.