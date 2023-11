Incendio doloso a Carife: in fiamme un prefabbricato con mobili antichi Il grave gesto sul quale i titolari sperano si faccia piena luce è avvenuto la sera di Halloween

Un gesto gravissimo e finora impunito avvenuto la sera di Halloween nel territorio della Baronia, a Carife. Ignoti, non si sa per quale motivi, probabilmente si pensa a scopo intimidatorio, hanno appiccato il fuoco ad un prefabbricato di proprietà di Gerardo Addesa, titolare di un'impresa di onoranze funebri. Famiglia perbene, stimata e dedita al lavoro.

E' successo in via Manzoni. La struttura conteneva mobili antichi in deposito a pochi passi dall'abitazione e dagli uffici dell'agenzia funebre. Il rogo che poteva avere conseguenze ancora più gravi, ha arrecato danni anche all'abitazione.

A dare l'allarme sono stati i titolari. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino insieme alle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento Grottaminarda e Bisaccia i quali avrebbero constatato la matrice dolosa dell'incendio. Area sottoposta asequestro dai carabinieri del nucleo operativo di Ariano Irpino.