Scontri al palazzetto, Pepe: "Azione premeditata, il calcio a 5 non c'entra" Il questore di Avellino rivela nuovi sviluppi su quanto accaduto martedì sera

“Azione premeditata, quelli coinvolti non sono tifosi del calcio a 5”. Il questore di Avellino Nicolino Pepe rivela gli sviluppi sugli scontri nel piazzale del palazzetto dello sport martedi sera durante il match di calcio a 5 tra la Sandro Abate e il Napoli Futsal. “Abbiamo assistito a un raid improvviso di una trentina di persone, non tifosi della squadra che giocava per questo non li aspettavamo. Abbiamo finora un denunciato e un identificato la cui posizione è ancora al vaglio. Per il resto le indagini vanno avanti con videosrveglianza e interlocuzione con la Digos di Napoli per capire chi sono questi soggetti. Stiamo valutando se appartengono a frange del mondo ultras ma posso dire che non erano interessati alla partita di calcio a 5".