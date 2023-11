Avellino, giustizia riparativa: perché tanti ritardi? E' l'ora di parlarne Domani pomeriggio alla Provincia l'incontro con tutti i protagonisti

Il grado di diffusione dei servizi e delle politiche di Giustizia riparativa e mediazione dei conflitti in Campania, fin dal primo impulso dato a questo approccio dalle norme inerenti la Giustizia Minorile, testimonia una particolare affinità e disponibilità socio-antropologica locale al modello di riferimento.

In tutte le province della nostra regione si sono istituiti Centri per la Mediazione dei Conflitti e di G.R., direttamente gestiti dagli Enti istituzionali preposti, o affidati, attraverso progetti finanziati dal Ministero della Giustizia e i suoi partner, a soggetti ed Enti esperti nel settore.

I risultati annoverati in questi anni confermano la validità e le ulteriori potenzialità di sviluppo del modello ristorativo, sia nei settori operativi connessi alle diverse tipologie di interventi riparativi e mediativi, sia per ciò che attiene alle politiche di informazione e sensibilizzazione sul territorio, sia, infine, ai programmi di aggiornamento e formazione nei contesti istituzionali con funzioni educativo-riabilitative.

L’attuale fase di empasse organizzativa, fatta registrare dal prolungamento dei tempi di realizzazione di tutti gli step previsti per l’attivazione definitiva del nuovo sistema di Servizi di G.R. previsto dalla c.d. riforma Cartabia, dai suoi Decreti Attuativi e dalle ulteriori indicazioni sui processi di definizione delle Conferenze Regionali e Locali, oltre che per la costituzione dell’Albo Nazionale dei Mediatori Esperti, sta creando una situazione di incertezza e disorientamento nei sopracitati Servizi e nella rete di connessioni che il modello riparativo aveva, di fatto, attivato.

Al fine di fare il punto sullo stato dell’arte e sulle possibili modalità operative che, nelle more della formalizzazione di tutta la catena di organi e accreditamenti previsti per il funzionamento a regime dell’intero sistema nazionale dei servizi di G.R., possono essere concretamente attivate o riattivate dagli operatori e Servizi della G.R. in Campania, i componenti della Cabina di Regia del Centro di G.R. di Avellino hanno organizzato un incontro nel corso del quale il Prof. Giovanni Angelo Lodigiani, professore a contratto di giustizia riparativa e mediazione penale presso l’Università dell’Insubria, esperto della Conferenza Nazionale per la giustizia riparativa, con funzioni di consulenza tecnico-scientifica, DM 27/07/2023, darà un importante contributo. Allo stesso incontro sarà presente il prof. Andrea R. Castaldo, Ordinario di diritto penale, rappresentante della Regione Campania al Tavolo tecnico della Conferenza Nazionale per la giustizia riparativa. L'iniziativa si terrà il giorno 6 novembre 2023, alle ore 15.30 presso la Sala Grasso sita nel Palazzo della Provincia di Avellino in P.zza Libertà.

La cabina di Regia del Centro di G.R. - AV Il Lampione Della Cantonata

Rosario Cantelmo, Girolamo Daraio, Giovanna Perna, Anna Gabriella Pugliese, Carlo Mele, Giuseppe Centomani, Barbara Salsano, Rizieri Buonopane.