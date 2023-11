Alluvione Toscana: partono i volontari della Protezione Civile dalla Campania E' partita per Prato la colonna mobile della Protezione Civile della regione Campania

È partita per la Toscana la colonna mobile della Protezione civile della Regione Campania attivata nell'ambito del sistema nazionale dopo l'alluvione. Otto squadre, per complessivi 27 volontari, di cui alcuni anche dall'Irpinia, sono state messe a disposizione e sono immediatamente operative con nove mezzi speciali e moduli idrogeologici dotati di idrovore. Il contingente è partito dal centro operativo regionale di San Marco Evangelista ed è completo di torri faro, droni e un modulo segreteria. In Toscana prosegue l’impegno dei tanti volontari delle associazioni nazionali e delle colonne mobili di protezione civile. Oltre mille donne e uomini, giunti da tutta Italia, per supportare le comunità colpite dall’alluvione.