Rotondi, incendiata l'auto di un avvocato: si indaga Sul posto i carabinieri di Rotondi e i vigili del fuoco

Paura in Valle Caudina: incendiata l’auto di un avvocato. L’incendio si è sviluppato, in via Primo Maggio a Rotondi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio ed i carabinieri che hanno avviato le indagini.

L'incendio è di natura dolosa e l’auto è stata posta sotto sequestro. L’avvocato si è trasferito a Rotondi da poco tempo ed è originario del napoletano. Ora toccherà alle forze dell’ordine e alla magistratura fare piena luce sul caso.