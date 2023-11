Ladri messi in fuga grazie a una bimba di due anni: paura a Scampitella Attendeva il papà in casa e insieme alla mamma si è trovata di fronte ai malviventi

E' Scampitella, territorio di frontiera situato al confine tra Campania e Puglia a preoccupare in questo momento sul versante furti. Ieri sera nel rione Bosco di Contra, una banda di malviventi ha preso di mira un'abitazione con all'interno una donna e la sua figlioletta. Il marito si era allontanato momentaneamente al bar. Ed è stato grazie alla piccolina se i ladri sono fuggiti: "Papà, papà". E invece erano i malviventi con l'intento di rubare. La mamma è rimasta immobile in preda allo spavento faccia a faccia con il ladro incappucciato, mentre i complici facevano probabilmente da palo.

In paese la preoccupazione è altissima: "Il nostro è un territorio molto aperto. Episodi come quello di ieri stanno accadendo troppo spesso - afferma il sindaco Vincenza Cassese - tutta la popolazione è preoccupata, come pure l'intera amministrazione comunale."

Ogni sera è un incubo qui come in altri comuni. Dalla gente in paese, che ha attivato anche un gruppo di emergenza whatsapp per tenersi costantemente aggiornati, viene rivolto un forte appello alle istituzioni. "Siamo sullo spartiacque ad un tiro di schioppo dal foggiano, dove da un lato stanno avvenendo furti di mezzi agricoli e dall'altro intrusioni nelle case, in maniera spregiudicata come accaduto ieri sera, dove grazie ad una bimba i malviventi sono stati messi in fuga. Siamo allo sbando su tutti i fronti qui. Persino la chiesa è finita in un sottano. La stazione dei carabinieri più vicina a noi si trova a Trevico. Finchè arriva una pattuglia, i ladri sono arrivati già a Cerignola. E da loro non possiamo pretendere di più in un territorio così vasto, impervio e facilmente penetrabile." (Foto sito comune Scampitella).