Incidente sul Raccordo: tir contro auto, traffico rallentato Nessuno ferito ma l’incidente ha causato un blocco del traffico

Incidente sul Raccordo Avellino Salerno. Un tir e due auto si sono scontrati per motivi ancora da chiarire. Fortunatamente non ci sono feriti ma il traffico sull’arteria ha subito notevoli rallentamenti. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30 in un tratto in curva. Probabilmente, tra le cause anche l’asfalto viscido a causa della pioggia.

sul posto sono arrivati gli agenti della stradale che hanno disciplinato la circolazione stradale.