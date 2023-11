Tentato omicidio del rapper di Contrada: arrivano le richieste di condanna La sentenza di primo grado è prevista il 16 novembre

di Paola Iandolo

Contrada – Tentarono di sparare a Federico Petrone nel 2019. Il pubblico ministero Antonella Salvatore ha chiesto 5 anni e sei mesi di reclusione per Giuseppe Del Franco, 5 anni per Gerardo Saldutti, 3 anni e 9 mesi per Patryk Kowalski, per Flavio Preziuso, per Roberto Bucciero e sei mesi di reclusione per Donato Ciuci.

Le accuse

Il processo ordinario per gli imputati Gerardo Saldutti, Roberto Bucciero, Patryk Kowalski, Flavio Preziuso, Donato Ciuci, Giuseppe Del Franco (tutti accusati di concorso in tentato omicidio eccezione fatta per Donato Ciuci accusato di omessa custodia dell’arma e uno per favoreggiamento) è ormai alle battute finali. Per quest’ultima posizione interviene la prescrizione. Stamane hanno discusso gli avvocati di parte civile, rappresentata dai legali Viviano Nobile e Michele Scibelli. I due avvocati hanno chiesto di condannare tutti gli imputati per il tentato omicidio e non per lesioni.Poi la parola è passata alla difesa. Hanno discusso gli avvocati degli imputati: Enrico Matarazzo, Vittorio Boccieri, Stefania Macchia, Giuseppe Di Gaeta e Rosanna Freda. I legali degli imputati hanno chiesto l’assoluzione per i loro assistiti. Il processo dopo le richieste del pubblico ministero, Antonella Salvatore è stato rinviato al 16 novembre quando verrà discusso anche l’ultima posizione dall’avvocato Rolando Iorio, difensore di Del Franco, e poi è atteso il verdetto di primo grado.

Il ferimento di Federico Petrone

I fatti si svolsero a Contrada, il 9 gennaio del 2019, quando il rapper Federico Petrone fu attinto ad una spalla da un colpo d’arma da fuoco, a pochi centimetri dal cuore. Ne seguì il ricovero in ospedale e ben due interventi chirurgici per la giovane vittima del ferimento. Federico Petrone, fin dall’inizio, ha sempre riferito che la pistola gli fu puntata al capo e che solo per caso il colpo non esplose.