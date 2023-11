Asta ex ristorante O'Pagliarone: a processo il sindaco di Monteforte Il processo inizierà a dicembre

di Paola Iandolo

Sono stati rinviati a giudizio Renato Freda, presunto prestanome dei Galdieri, Nicola Galdieri e Armando Aprile (ex socio dell’imputata Livia Forte nel filone Aste Ok). Ai quattro la direzione distrettuale antimafia di Napoli - a vario titolo – gli vengono contestati i reati di turbativa d’asta, estorsione aggravata e agevolazione dell’associazione a delinquere. Il processo per loro inizierà davanti al tribunale di Avellino I sezione collegiale presieduta dal giudice Sonia Matarazzo, il 22 dicembre alle 9.30.

Le accuse contro il primo cittadino di Monteforte Irpino

Costantino Giordano è accusato di aver concorso insieme al presunto boss del Nuovo Clan Partenio, Nicola Galdieri all’imposizione di una quota di 120 mila euro per consentire che l’asta fosse aggiudicata dalla Monteforte Srls.

Sull’aggiudicazione dell’ex ristorante “O’ Pagliarone”

Il primo cittadino ascoltato in aula il 30 gennaio scorso negò ogni addebito precisando: “Sono andato tre o quattro volte presso il ristorante di Forte Livia ma, ogni volta, sempre in veste di cliente. Il nostro rapporto era solo di conoscenza formale. Avevo maggiore confidenza con suo marito, Ciro Ciccone, perché lo conoscevo da più tempo”. Il sindaco ha affermato di aver “investito circa 500mila euro nella ristrutturazione del locale e di esser venuto a conoscenza che lo stesso era finito all’asta e dunque decisero di partecipare perché erano stati investiti tanti soldi”. “Inoltre seppi dal mio ex socio, Gennaro Pascale, che Livia Forte era interessata al locale. I due si conoscevano perché lui era fornitore del locale IT’s Ok”. Successivamente mi informò che la signora Forte “si stava convincendo a non partecipare all’asta ma, per questo, voleva “un regalo”. Il sindaco ha riferito sul punto di aver risposto: “io non faccio regali a nessuno”. Ed ancora “mi disse che voleva incontrarmi e andai da solo. Livia Forte mi riferì che avrebbe rinunciato all’asta, ma dovevo mettermi a disposizione qualora avesse avuto bisogno di qualcosa a Monteforte. Io risposi che l’avrei fatto sempre e solo per cose lecite”.