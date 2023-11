Bande di ladri in azione tra Montoro, Solofra e Serino: controlli a tappeto intensificati i controlli delle forze dell'ordine: verifiche anche nei locali

Ladri scatenati, Irpinia blindata. Il coordinamento provinciale delle forze dell'ordine, guidato dal prefetto Paola Spena, ha predisposto l'intensificazione dei controlli su tutto il territorio. Procede ininterrotta l’attività di controllo serale e notturno del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, che, nelle ultime ore, hanno continuato a presidiare i comuni di Montoro, Solofra e Serino, effettuando diversi posti di controllo e vigilanze dinamiche nei centri abitati nonché nelle zone periferiche, individuate come obiettivo di bande dedite ai furti in abitazione.

I servizi hanno visto l’impiego di 10 pattuglie. Nel complesso sono stati controllati circa 80 veicoli ed oltre 100 persone, dodici delle quali con a carico pregiudizi di polizia.

Nel corso delle attività, a Solofra, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, una 37enne del posto per il reato di “Furto aggravato”. All’esito di specifiche verifiche, eseguite presso l’abitazione della donna, unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato accertato che mediante manomissione interna del contatore veniva alterata la misurazione dell’energia elettrica erogata per un danno stimato di oltre 2.500 euro.

L’attività ispettiva ha naturalmente riguardato anche il rispetto delle norme della circolazione stradale e quelle in materia di pubblica sicurezza, con svariate ispezioni ai pubblici locali ed elevate alcune contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.