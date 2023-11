Anno maledetto per Ariano: ancora una giovane vita spezzata Nulla da fare per un ragazzo di 25 anni trovato suicida in casa

Il 2023 restituisce ancora una terribile notizia per gli arianesi. L'ennesima morte di un giovane stroncato dal mal di vivere. Non entriamo nei dettagli e nella dinamica perchè sarebbe ancora più doloroso per una famiglia così provata. Ma la triste realtà è che un giovane di 25 anni si è inspiegabilmente tolto la vita all'interno della sua abitazione.

E' successo in centro non molto distante da piazza Mazzini in via Giovanni XXIII. A fare la scoperta è stato il padre che ha immediatamente allertato i soccorsi. Tutto unutile, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Famiglia perbene e stimata. Un giovane sempre cordiale, educato con tutti e di grande ingegno. Sono stati i sanitari del 118 a certificare la morte. Sul posto i carabinieri che hanno informato dell'accaduto la procura di Benevento, la quale, non essendoci dubbi e responsabilità di terzi ha disposto il rilascio della salma ai familiari per lo svolgimento dei funerali.