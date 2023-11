Trovato morto in montagna: tragedia a Forino, sul posto i Carabinieri In serata la macabra scoperta: trovato senza vita un 86enne di Mercato San Severino

Tragedia questa sera tra montagne di Forino, dove un anziano di 86 anni - di Mercato San Severino (SA) - è stato ritrovato senza vita, gettando nel dolore i suoi cari e scuotendo l'intera comunità. Nelle scorse ore i familiari dell'uomo, preoccupati per la sua scomparsa, avevano sporto denuncia. Erano subito scattate le ricerche. Questa sera, i carabinieri della compagnia di Baiano hanno fatto la tragica scoperta, ritrovando il corpo senza vita dell'anziano. Le indagini sono attualmente in corso. La salma dell'uomo è stata sequestrata dalla Procura per consentire un'approfondita analisi delle circostanze della morte. Sarà l'esame autoptico a fare luce sulle dinamiche del decesso, fornendo certezze sulle cause.