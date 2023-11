Salma dimenticata in obitorio ad Ariano: nuovo appello alla procura di Benevento Intanto c'è chi si mobilita per assicurare ad Ernest una degna sepoltura

Resta ancora dimenticata in una cella frigorifero dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, la salma di Ernest, il 30enne nigeriano ritrovato cadavere all'interno di una galleria a Pianerottolo, lungo la tratta ferroviaria Benevento-Foggia. Dalla procura di Benevento non arriva nessun segnale dopo il sequestro avvenuto sabato scorso. Buio totale sulla vicenda, come se non appartenesse a nessuno questo dramma.

E' in moto la macchina della solidarietà

Da Sturno, c'è chi come Renata Cipriano, ha già offerto la sua disponibilità per donare una bara e tutto ciò che dovesse servire per il rito funebre, il comune di Ariano, attraverso il presidente del consiglio Luca Orsogna dal canto suo ha avuto una serie di contatti per venire a capo di questo dramma. Generoso Maraia è in contatto con l'ambasciata a Roma e gli organi inquirenti per ricostruire la vicenda e avviare tutti i passaggi necessari che possano portare ad una degna sepoltura. A sollecitare un doveroso intervento del Comune per assicurare al giovane Ernest una sobria cerimonia religiosa, anche nella cappella del cimitero, e una degna sepoltura quando la magistratura avrà terminato gli accertamenti in corso, è stato l'ex assessore Antonio Ninfadoro. "Una comunità solidale lo è sempre, come tratto continuo e imprescindibile, e soprottutto lo è con tutti." E poi sono in tanti a voler contribuire anche da fuori. Non resta che attendere le decisioni della magistratura.

Il dolore dall'altra parte del mondo

Cordoglio e vicinanza ai familiari in Nigeria, da parte di Babacar Gassama mediatore culturale al Sai (Sistema accoglienza integrazione) di Lacedonia. "Ernest no è solo nel suo dramma. Con l'aiuto di tutti, faremo in modo che questa triste storia possa concludere nel migliore dei modi. Un dramma sconvolgente ha concluso Joseph Ayina. Non possiamo restare in silenzio. E' un essere umano che non può essere lasciato solo. E' un obbligo morale per tutti noi, adoperarci."