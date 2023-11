"Ci sono bombe piazzate nelle concerie": scatta il falso allarme a Solofra Paura e allarme in paese. Si indaga

Falso allarme bomba a Solofra. Nella serata di ieri, una telefonata anonima informava che in alcune concerie di Solofra vi erano ordigni esplosivi. Dopo l'intervento degli Artificieri e dei Carabinieri della Compagnia di Solofra si accertava che la notizia non aveva fondamento. Accertamenti in corso per individuare l'autore della telefonata anonima. Gli artificieri hanno dovuto ispezionare numerose fabbriche impegnate nella lavorazione delle pelli. In tarda serata, completate tutte le operazioni di verifica, è rientrato l'allarme. Si indaga per risalire all'identità della persona che ha effettuato la chiamata, che ha fatto scattare la psicosi bomba nella città della concia.