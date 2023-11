Bloccano la strada di una proprietà privata: anziani coniugi denunciati Il provvedimento è stato emesso a seguito di numerosi interventi effettuati sul posto dalla polizia

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, una coppia di coniugi di Ariano Irpino, in quanto resisi, in più occasioni, inottemperanti all’ordinanza e successivo decreto, emesso dal Tribunale di Benevento, che riconosceva il diritto di servitù reale con il transito in una stradina pertinente alla proprietà della coppia.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di numerosi interventi effettuati sul posto dalle Forze di Polizia in quanto gli anziani coniugi in una circostanza avevano ostacolato il transito sulla stradina per oltre due ore, in altra posizionato su un palo esistente alcune telecamere, non segnalate né autorizzate, per monitorare il transito delle persone di passaggio. Al termine degli accertamenti di rito esperiti in Commissariato i due sono stati pertanto denunciati in stato di libertà.