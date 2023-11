Psicosi ladri a Cesinali: furti a raffica in un palazzo: "Siamo esasperati" Furti in sequenza, allerta in paese

Svaligiati gli appartamenti di un’intera palazzina. Furti a raffica, in sequenza, con ladri in fuga con il bottino. E’ accaduto a Cesinali. I ladri si sono introdotti in tutte le case del complesso immobiliare che si trova al centro del paese. Una zona ubicata nei pressi di numerosi negozi. Ma non si tratta dell'unico caso. I ladri, forse tutti componenti di una stessa banda specializzata, hanno fatto visita anche in due ville, ubicate nelle immediate vicinanze della zona.

Quasi tutti i colpi sono riusciti. Sono stati trafugati soldi, oro, oggetti preziosi. Danneggiati infissi e finestre, porte di accesso. Indagano i carabinieri. Momenti di tensione in un alloggio, dove i proprietari allarmati dai rumori, si sono trovati i ladri sul balcone di casa. Almeno sette furti (riusciti e tentati) messi a segno nella serata di ieri nella zona di Montoro. La frazione più colpita della cittadina della Valle dell’Irno e’ quella di Piano. In un caso i ladri sono stati messi in fuga dal sistema di allarme, altri raid invece sono riusciti con un “bottino” portato via dai malviventi ancora in corso di quantificazione. Ma l'emergenza furti è generale dal capoluogo alla provincia. I ladri noncuranti anche della presenza di proprietari in casa, mettono a segno furti a raffica.