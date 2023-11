Irpinia e Sannio nella morsa dei furti: da Ariano mozione a Piantedosi Popolazioni esasperate, serve una strategia diversa per acciuffare i malviventi

Da Ariano Irpino a Scampitella, Vallesaccarda, Sturno, Frigento, Montemiletto, Cesinali, fino al montorese. L’allarme furti si allarga in molti comuni dell’Irpinia a partire dalle aree interne. Popolazioni esasperate.

Due le abitazioni prese di mira dai ladri in assenza dei proprietari ieri sera ad Ariano Irpino in località Grignano, a ridosso della statale 90 delle puglie e della zona Manna.

Tutto ruota sempre in questo versante della città da mesi ormai. Colpi studiati alla perfezione nonostante i controlli su strada potenziati da parte delle forze dell’ordine. Ma della banda purtroppo nessuna traccia.

L'amministrazione comunale non resta in silenzio e rivolge un nuovo forte appello al prefetto e non solo.

"Le forze dell'ordine e i cittadini sono esasperati. Quella appena trascorsa è stata ancora una notte di apprensione - afferma l'assessore Pasqualino Molinario - è ormai una sfida al territorio. La gente non ce la fa più. A questo punto io proporrò in consiglio comunale una mozione urgente al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Servono rinforzi e strategie diverse. Lo ripeto, non se ne può più, i cittadini non dormono la notte. Come comune metteremo in atto un progetto che riguarda l'istallazione delle telecamere su tutto il territorio, il servizio è stato già appaltato e potenzieremo la pubblica illuminazione nelle zone rurali. Ma noi da solo non ce la facciamo, il prefetto deve intervenire e con urgenza."

L'allarme è generale

Non va meglio nella vicina provincia sannita dove negli ultimi giorni i ladri hanno messo a segno numerosi furti in abitazioni. Nel mirino dei malviventi, preziosi, soldi e in un caso anche una pistola. Numerose le auto fatte sparire di notte soprattutto a Benevento