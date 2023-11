Nigeriano morto nella galleria di Pianerottolo: verrà sepolto ad Ariano Consegnato stamane nell'obitorio dell'ospedale Frangipane il nulla osta della procura di Benevento

Consegnato stamane nell'obitorio dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino dalla procura di Benevento, il nulla osta al seppellimento della salma del giovane nigeriano, morto tragicamente all'interno di una galleria a Pianerottolo, dopo essere stato sbalzato da un treno in transito lungo la tratta ferroviaria Benevento-Foggia. La salma del 30enne verrà trasferita nel cimitero del tricolle dove avverrà l'inumazione. Sarà Padre Paolo, il cappellano del cimitero a benedire la salma.

Sarà il comune a mettere a disposizione uno spazio in un campo comune alla sfortunata vittima. "Ernest, ritornerà alla terra - ha detto il presidente del consiglio comunale Luca Orsogna subito attivatosi di concerto con il sindaco Enrico Franza e gli uffici preposti - non appena abbiamo appreso la notizia abbiamo fatto in modo che questo nostro fratello, potesse avere una degna sepoltura nel nostro cimitero."

La vicenda viene seguita direttamente dalla responsabile dell'azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali ambito A1 Rosanna Ruccio.